Россиянам дали прогноз по курсу рубля на первую неделю августа

Москва, 1 августа. Российская валюта в течение недели укреплялась, подорожав на 0,7 рубля к доллару или почти 1%. Что ожидает курс в августе, озвучили эксперты.

Постепенное укрепление рубля обосновано снижением геополитической напряженности, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. На вечер пятницы курс доллара составил 73,06 рубля за единицу, а евро — 86,67 рубля. Также на нацвалюту влияют укрепление цен на нефть, темпы вакцинации и восстановление мировой экономики.

Но следующая неделя для рубля может пройти менее позитивно. Дело в том, что тогда начнутся выплаты дивидендов, которые будут конвертировать в иностранную валюту. Также на нее увеличится спрос на фоне сезона отпусков, передает слова эксперта «Российская газета».

Предполагаемый коридор колебания валюты — 72,7-74,5 рубля за доллар и 86,3-89 рубля за евро.

В ходе торгов Московской биржи в пятницу курс доллара упал ниже отметки в 73 рубля за единицу, что впервые с 1 июня этого года.