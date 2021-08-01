Виктория Боня обвинила Бузову в «торговле отношениями»

Москва, 1 августа. Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня едко поддела свою коллегу по шоу Ольгу Бузову. По словам Бони, она никогда не смогла бы жить в стиле исполнительницы хита «Мало половин».

Недавно Виктория Боня призналась, что снова находится в отношениях. Фанаты тут же начали выпытывать у нее имя возлюбленного. Бывшая участница телестройки упорно игнорировала вопросы подписчиков о личной жизни. Позже в интервью звезда объяснила, что не собирается выставлять интимные и самые сокровенные моменты своей жизни напоказ.

В беседе с журналистами Боня не забыла упомянуть свою коллегу по телестройке Бузову. По словам Бони, она никогда бы не смогла «торговать своими отношениями», как это делает исполнительница хита «Мало половин».

«Торговать своими отношениями — не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я — точно не буду», — заявила экс-участница реалити-шоу в интервью изданию «Собеседник».

Боня не единственная, кто обвинил Ольгу Бузову в пиаре на отношениях. Многие уверены: певица полностью подчинила свою жизнь соцсетям и даже забыла о рамках дозволенного. Очередная волна критики в адрес Бузовой поднялась в мае, тогда звезда «Дома-2» на своей странице в Instagram опубликовала запись минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Несмотря на такие едкие заявления Бони в адрес певицы, они сохраняют дружеские отношения. Так, инстадива заступилась за Ольгу Бузову после разгоревшегося пьяного скандала. Боня поспешила вступиться за певицу, которую обвинили в злоупотреблении алкоголем.