«Заразней, чем ветрянка»: вспышка COVID-19 выявлена среди вакцинированных жителей Массачусетса

Бостон, 1 августа. 75% заразившихся COVID-19 на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс уже были полностью вакцинированы от коронавируса. О новой вспышке заболевания сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

⚠️Holy Mother—the worst CDC #DeltaVariant report ever:



????MORE CONTAGIOUS than Smallpox*



????DOUBLE transmission of Wuhan 1.0*



????MORE SEVERE than ever*



???? Vaccinated can transmit* & breakthrough viral loads ~ unvaxxed.



➡️*Ever item I have warned before????https://t.co/dN6abWQp1W pic.twitter.com/Xf01KdQKes — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 30, 2021

Исследование CDC, опубликованное 30 июля, показало, что дельта-вариант коронавируса отличается высокой заразностью и может передаваться среди привитых людей. По словам врачей, новый штамм «заразней, чем ветрянка».

Вспышка случаев заражения произошла в городе Провинстаун, штат Массачусетс. Вакцинированные люди заражаются так же, как и невакцинированные. Представители CDC подчеркивают, что люди могут передавать индийский штамм, даже если они получали обе прививки.

Директор центра Рошель Валенски указала, что ситуация в Массачусетсе — это ключевое открытие, которое доказывает необходимость соблюдения рекомендации о ношении масок вакцинированными в местах, где зарегистрированы вспышки коронавируса.

4) Worse, the internal CDC report declares in BOLD RED font that “Masking:

Given higher transmissibility and current vaccine coverage, ⚠️universal masking⚠️ is essential to reduce transmission of the #DeltaVariant”!!! UNIVERSAL MASKING—not just high risk areas. @CDCDirector?!?! pic.twitter.com/IbWfpPkeax — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 30, 2021

«Рекомендации по ношению масок была изменена, чтобы гарантировать то, чтобы привитые люди не передавали вирус другим, в том числе невакцинированным или близким с иммунодефицитом», — заявила Валенски.

В Массачусетсе было зарегистрировано 469 случаев заражения в период от 3 по 26 июля из-за всплеска в Кейп-Коде. Почти 75% положительных результатов тестов были зафиксированы среди тех, кто уже получил две дозы вакцины от COVID-19.

По данным CDC, жители штата прививались препаратами Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

Massachusetts vaccination rate is 63.9%



If 75% of the sick are vaccinated that means the vaccinated are disproportionately becoming infected relative to unvaccinated people.



This needs to be investigated immediately to figure out what happened https://t.co/RUFs6UxzFt pic.twitter.com/qswdcq2l9r — Tim Pool (@Timcast) July 30, 2021

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний порекомендовали местным властям ввести требование ношения масок в помещениях независимо от статуса вакцинации.