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Трамп раскритиковал заявление Конгресса США о его давлении на минюст
Политика
Трамп раскритиковал заявление Конгресса США о его давлении на минюст
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 августа. Бывший американский президент Дональд Трамп не согласен с утверждением Конгресса США о его попытках оказать давление на минюст для отмены результатов выборов 2020 года.

В распространенном заявлении политика сказано, что Соединенные Штаты пережили коррумпированные выборы главы государства. Трамп направил документы минюсту, чтобы поддержать честность избирательного процесса.

«На деле все как раз наоборот. Документы должны были поддержать целостность и честность выборов и священность нашего голосования», — сказал бывший президент.

Дональд Трамп добавил, что Конгресс США должен расследовать мошенничество во время прошлогодних выборов, а не преследовать тех, кто разоблачает этот обман.

Экс-президент ранее призвал республиканцев не уступать демократам в вопросе инициатив по транспортной инфраструктуре. Трамп посоветовал сторонникам дождаться результатов выборов 2022 года.

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