Sohu: Россия показала на параде подлодки для уничтожения целых стран

Пекин, 1 августа. Россия в ходе военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ показала три подлодки, способные стереть в пыль авианосцы ВМС США и целые страны, считают эксперты из КНР.

Масштабный торжественный парад по случаю 325-летия создания российского флота прошел в Санкт-Петербурге, напомнили журналисты китайского портала Sohu, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. Они отметили, что в мероприятии приняло участие большое количество морской техники, в том числе и подводные лодки.

Фотография с тремя безмятежно пришвартованными субмаринами в порту Кронштадта облетела Сеть, подчеркнули аналитики. Они уточнили, что эти подводные лодки входят в состав Северного флота. Атомные подлодки имеются на вооружении у Северного и Тихоокеанского флотов, тогда как у Балтийского и Черноморского флотов в распоряжении есть только обычные дизель-электрические, напомнили авторы материала.

Показанные на изображении АПЛ являются основными «рабочими лошадками» российского подводного флота, считают эксперты из Китая. Они уточнили, что одной из продемонстрированных образцов была подлодка «Князь Владимир» класса «Борей-А». По их словам, в этой субмарине, отличающейся высоким уровнем скрытности, впервые для РФ применены водометные силовые установки. Журналисты заявили, что АПЛ подобного проекта являются мощнейшими в мире. На вооружении у них имеются 16 баллистических ракет «Булава», каждая из которых несет по три ядерные боеголовки. Эксперты подчеркнули, что одного залпа такой подводной лодки хватит для уничтожения целых стран размером с Японию или Великобританию.

Следующей субмариной является «Орел» типа «Антей», которая уже давно имеет прозвище «убийца авианосцев», отметили эксперты. Они подчеркнули, что она имеет водоизмещение аналогичное АПЛ класса «Борей-А». Вооруженные 24 противокорабельными ракетами «Гранит» подобные подлодки могут одним залпом буквально смести американские авианосные группировки, используя для этого данные о целях со спутников.

Еще одной продемонстрированной АПЛ стал «Вепрь», относящийся к проекту «Щука-Б». Авторы статьи уточнили, что эти подводные лодки вооружены мощными крылатыми ракетами «Калибр». По их словам, субмарины класса «Щука-Б» составляют важную часть российского подводного флота.

Ранее американский военный аналитик Питер Сучиу отметил стремительное развитие подводных сил России. По его словам, Москва ударными темпами создает новые мощные подводные лодки, обладающие высоким уровнем боеспособности. Если РФ продолжит с прежней скоростью строить АПЛ, то вскоре у нее появится грозный подводный кулак, уверен эксперт.