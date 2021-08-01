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МОК примет решение об обнародовании допинг-тестов российских спортсменов в ближайшее время

  /   Обновлено: 01 августа 2021 11:18
Спорт
МОК примет решение об обнародовании допинг-тестов российских спортсменов в ближайшее время
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 1 августа. Международный олимпийский комитет в ближайшее время рассмотрит возможность публикации результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Ранее глава Антидопингового агентства (USADA) США Трэвис Тайгарт публично заявил, что не верит в честность побед российских спортсменов на летних Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет в ближайшее время должен обнародовать результаты допинг-тестов представителей России, подытожил президент USADA. МОК взял ситуацию под свой контроль и рассмотрит заявление Тайгарта, заявил руководитель комиссии по допингу Ненад Лалович.

«Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые — в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца Райана Мерфи. Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», — сказал Лалович в интервью ТАСС.

Ранее американские фехтовальщики устроили бойкот своему партнеру Алену Хаджичу на ОИ. Все члены команды вышли на приветствие своих соперников из Японии в розовых масках, в то время как Ханджич появился в черной. Спортсмен ранее обвинялся в домогательстве к трем разным женщинам.

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мок олимпиада сборная россии
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