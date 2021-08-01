Бенни Томпсон начинает собственную войну с Республиканской партией США

За последние пару месяцев член комитета внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США демократ Бенни Томпсон стал одной из самых обсуждаемых персон как среди вашингтонского политического истеблишмента, так и среди периодических изданий в системе американских СМИ.
Чернокожий политик привлек к себе внимание неспроста: в Соединенных Штатах появился новый специальный комитет по расследованию беспорядков 6 января 2021 года, председателем которого был назначен Томпсон.
Создание законодательного органа активно продвигала не самым последний человек в США — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси; его созданию упорно и стойко сопротивлялись республиканцы, по итогу заблокировавшие резолюцию по организации отдельного комитета. И хотя вновь образованный орган работает исключительно в рамках палаты представителей, а его «сенатскую версию» так и не удалось воплотить в жизнь, первое заседание специального комитета не прошло незамеченным для американской внутриполитической жизни.
Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как прошло первое заседание специального комитета по расследованию событий 6 января, и каким образом оно влияет на политическую жизнь в Соединенных Штатах.
Господин председатель
В начале июля спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси занималась собственным проектом, о создании которого она объявила еще в феврале 2021 года – организацией специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января.
По плану Пелоси, комитет должен работать над расследованием штурма здания Конгресса, сообщать о фактах и причинах атаки, а также выпускать рекомендации по предотвращению будущих нападений:
«Исходя из выводов процесса импичмента, ясно, что мы должны выяснить правду о произошедшем. Для обеспечения безопасности нашим следующим шагом станет создание внешней независимой комиссии на манер комиссии по событиям 11 сентября 2001 года для расследования и доклада о фактах и причинах внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия 6 января 2021 года», — заявила Пелоси.
Она дальновидно позаботилась о том, чтобы внутри новообразованного органа не возникало никаких идеологических разногласий, — поэтому не включила в его состав ни одного республиканца.
Билль, который регламентировал создание специального комитета, позволял спикеру палаты представителей лично назначить 8 из 13 его членов, — в то время как решение относительно остальных пяти человек принималось только после консультаций с лидером меньшинства в палате представителей. Пелоси — крайне жесткий критик Республиканской партии, и была готова наложить вето на любого ее представителя, который посмеет усомниться в победе Джо Байдена на выборах 2020 года.
Поддержку со стороны Пелоси снискали только так называемые RINO (Republican In Name Only, «республиканцы только по названию») — парламентарии, которые официально являются республиканцами, но последовательно поддерживают курс Демократической партии США. Поэтому 1 июля Пелоси включила в состав комитета республиканку Лиз Чейни, отстраненную от должности главы республиканского меньшинства в Палате представителей за критику и призывы подвергнуть импичменту 45-го президенту США Дональда Трампа.
I'm honored to serve on the January 6th select committee. Our oath to the Constitution must be above partisan politics. pic.twitter.com/LpPoWhBHPx— Rep. Liz Cheney (@RepLizCheney) July 1, 2021
Председателем нового органа Пелоси толерантно и политкорректно назначила чернокожего демократа Бенни Томпсона, члена Палаты представителей от штата Миссисипи.
Вероятно, немаловажную роль в назначении Томпсона сыграло то, что он принимал непосредственное участие в событиях 6 января: во время штурма Капитолия Бенни находился в верхней галерее здания Когресса США и, по его словам, «до конца не осознавал серьезности происходящего». По его словам, в тот день он был в нескольких шагах от разъяренной толпы и «спасся только благодаря оперативным действиям сотрудников полиции».
«Это был ужасный день. Для меня эти события все еще являются сюрреалистическими, я даже не верю, что это произошло», — заявил Томпсон.
Демократ объявил, что не побоится воспользоваться всеми своими новыми полномочиями, — не исключено, что он вызовет Дональда Трампа и его сторонников для дачи показаний.
«Я думаю, что мы должны иметь доступ ко всей имеющейся информации. Чтобы получить к ней доступ, мы планируем нанять лучших людей, которые смогут нам в этом помочь. Так что, если нам придется сделать это по запросу или через повестку в суд, я могу прибегнуть и к такому методу», — заявил Бенни Томпсон.
Первое заседание
На первое слушание, состоявшееся во вторник, 27 июля, Томпсон пригласил четырех офицеров полиции, охранявших здание американского Конгресса 6 января. Полицейские утверждали, что бунтовщики пытались их «захватить или поранить», называли «предателями», а также бросались расистскими эпитетами.
Гарри Данн, охранявший законодателей 6 января, выразил убеждение в том, что акция была исключительно политической; в доказательство этого он рассказал, что штурмующие выкрикивали фразу «Остановим кражу!» (Stop the steal!) — лозунг, который бывший президент использовал для борьбы против фальсификаций на выборах 2020 года.
"It's not a secret that [Jan. 6] was political. They literally were there to 'stop the steal.' So when people say, 'It shouldn't be political' — it is, it was and it is. There's no getting around that."— PBS NewsHour (@NewsHour) July 27, 2021
— Capitol police officer Harry Dunn pic.twitter.com/wsXS5IeFcK
Данн попросил, чтобы конгрессмены «нашли организатора» акции протеста:
«Если нанимают киллера, и он кого-то убивает, убийца попадает в тюрьму. Но за решетку садится не только исполнитель, но и тот, кто его нанял. Я считаю, что нападение на Капитолий 6 января было кем-то организовано. Я хочу, чтобы вы добрались до сути произошедшего», — озвучил офицер желания организаторов комитета.
После Гарри Дана выступили еще несколько офицеров, которые назвали протестующих американцев, боровшихся за свои права и демократию, «террористами».
В итоге в зале, где заседал комитет, началась настоящая трагикомедия: один из офицеров, вспоминая 6 января, расплакался, затем стал всхлипывать и республиканец-RINO Адам Кинзингер.
«Вы можете себя чувствовать немного сломленными, вы все говорите о том, как на вас повлиял тот день, — обратился Кинзингер к полицейским. — Но вы, ребята, одержали победу. Вы держались!» — на этой фразе у политика задрожали губы, и на глаза навернулись слезы.
Когда у правоохранителей спросили, «за что они так самоотверженно сражались», один из полицейских гордо ответил: «За демократию!».
Трампа под суд
По итогам заседания 27 июля Бенни Томпсон сообщил прессе, что с высокой вероятностью отправит экс-президенту и другим политикам, связанным с протестами 6 января, вызовы в суд. Председатель комитета добавил, что «будет внимательно следить за фактами» и возможно, назначит новое слушание на следующий месяц, игнорируя обычный августовский перерыв.
@BennieGThompson on @January6thCmte: "We could come back before the end of the August recess." pic.twitter.com/u4CBQfmOod— CSPAN (@cspan) July 27, 2021
Томпсон также дал ясно понять, что намерен выслушать показания всех, кто окружал Трампа в тот день, в том числе членов Палаты представителей, республиканцев Джима Джордана и Кевина Маккарти. Чтобы «добраться до истины», члены комитета хотят знать, о чем говорил Трамп с Маккарти по телефону 6 января.
Понимая, в какую сторону дует ветер, Министерство юстиции США практически молниеносно прогнулось под демократов, сообщив, что бывшие правительственные чиновники не могут ссылаться на исполнительные привилегии, чтобы избежать дачи показаний о разговорах с Трампом или его советниками о «восстании».
Justice Department has told former Trump officials "executive privilege" won't protect them from 1/6 commission subpoenas to testify. By the same logic, Trump can be compelled.— Robert Reich (@RBReich) July 27, 2021
Держать руку на бюджете
Так уж повелось, что практически каждое нестандартное мероприятие, задуманное членами Демократической партии США, обязательно заканчивается принятием очередной статьи государственных расходов.
Создание специального комитета по расследованию событий 6 января не стало исключением из правил: 29 июля Конгресс под давлением демократов, «впечатленных» итогами проведенного Бенни Томсоном заседания, принял новую статью расходов на сумму не менее одного миллиарда долларов США — на усовершенствование охраны Капитолия, а также для возмещения финансовых потерь, понесенных в ходе протестов 6 января.
Deal reached: “The legislation provides $100 million for Capitol Police, $300 million for increased Capitol security measures, and just over $1 billion for DoD—more than $500 million for the National Guard and $500 million for Afghan Special Immigrant Visa (SIV) program needs.” pic.twitter.com/sR4Xv4ab8t— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) July 27, 2021
Около 100 миллионов долларов получит подразделение полиции Капитолия, сотрудники которого якобы находились под угрозой увольнения из-за неизвестно откуда возникшего дефицита финансирования, 300 миллионов пойдут на «усовершенствование охранной системы» Капитолия, и еще 500 миллионов достанутся Национальной гвардии в качестве компенсации за развертывание на Капитолийском холме.
Учитывая, что «угрозы американской демократии» со стороны сторонников Республиканской партии США и Дональда Трампа давно уж след простыл, новые транши из государственного бюджета выглядят как очередная узаконенная коррупционная схема. Примечательно, что республиканцы, которые обладают большинством в Сенате и традиционно блокируют подобные инициативы демократов, безропотно пропустили билль. Либо республиканцы действительно верят во «внутреннюю террористическую угрозу» — либо Демократической партии все-таки удалось запугать своих соперников судами и уголовной ответственностью.