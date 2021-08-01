Эксперт Кирьянов оценил выгоду России от введения цифрового налога

Москва, 1 августа. Налог на прибыль транснациональных корпораций может стать хорошим подспорьем для России, считает Артем Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков.

Более 130 крупнейших стран поддержали инициативу по введению новых правил налогообложения для международных компаний. Если она будет реализована, транснациональные корпорации будут платить налоги не там, где они зарегистрированы, а в государствах, где зарабатывают.

«Средства, которые они получают в России <...> не должны проходить мимо государственных бюджетов. Ситуация, когда корпорации зарабатывают огромные деньги и при этом не платят налоги, неприемлема», — цитирует Кирьянова «Ридус».

Организация экономического сотрудничества и развития разрабатывает международную налоговую реформу. Минимальная ставка составит 15% для цифровых корпораций. По оценкам экспертов, страны могут пополнить свои бюджеты на 150 млрд долларов в год.

Другой громкий проект с введением дополнительных налогов появился ранее в Евросоюзе. Там дополнительные пошлины предусматриваются для товаров со значительным углеродным следом.