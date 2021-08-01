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Главный конструктор БМД-4М заявил о способности машины поражать скрытые цели

  /   Обновлено: 01 августа 2021 10:58
Армия
Главный конструктор БМД-4М заявил о способности машины поражать скрытые цели
wikimedia.org  /  Пользователь - CC BY 3.0

Москва, 1 августа. Боевой модуль «Бахча-У» дал возможность боевой машине десанта БМД-4М вести огонь по скрытым целям, заявил главный конструктор специального КБ машиностроения Сергей Абдулов.

По его словам, в составе данного боевого модуля используется 100-мм орудие, пусковая установка, 30-мм пушка и пулемет калибра 7,62.

«Орудие/пусковая установка борется с танкоопасной живой силой. В том числе по закрытым позициям. То есть при стрельбе по закрытым, так скажем, по невидимым целям. Это ее основная задача», — подчеркнул Абдулов.

В свою очередь командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков указал, что модуль «Бахча-У» также оснащен современными баллистическими вычислительными приборами, которые позволяют вести огонь в ночное время и повышают точность стрельбы.

До этого командующий Военно-транспортной авиации России Владимир Бенедиктов рассказал, какие самолеты позволили повысить эффективность десантных войск.

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БМД-4М бахча-у кб машиностроения
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