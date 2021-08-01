Австралийские ученые предложили судьям рассматривать дела в VR-очках

Сидней, 1 августа. Использование VR-технологии при рассмотрении уголовных дел поможет присяжным детально изучать место преступления, заявили ученые.

Использование этой технологии хорошо себя зарекомендовало в ходе проведенных исследований. Присяжные гораздо лучше запоминали детали мест преступлений, чем после просмотра традиционного слайд-шоу. Кроме того, такое нововведение способствовало вынесению более согласованного вердикта.

Согласно задумке авторов проекта, новую технологию сначала будут использовать полицейские и следователи. В течение десяти лет нововведение планируется распространить и на присяжных в зале суда.

Дополненная реальность считается одной из самых перспективных технологий будущего, заявили ученые. Специалисты надеются, что развитие в этом направлении в скором времени позволит человечеству стереть границы между реальным и виртуальным мирами.