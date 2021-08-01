Командующий ВТА высоко оценил транспортные возможности Ил-76МД-90А

Москва, 1 августа. Наличие в российской военно-транспортной авиации (ВТА) самолетов Ил-76МД-90А позволяет повысить эффективность десантных сил, заявил командующий ВТА Владимир Бенедиктов.

Он оценил «прирост боевого потенциала» от использования Ил-76МД-90А в 30% — по сравнению с самолетами Ил-76. Слова генерала Бенедиктова прозвучали в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Самолет Ил-76МД-90А, учитывая его тяговооруженность, уже способен взять на борт до 3 БМД-4М», — сообщил командующий ВТА.

Бенедиктов подчеркнул, что на борт Ил-76 можно было загрузить только две боевые машины десанта БМД-4Д.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель Су-57 и группа тяжелых БПЛА С-70 «Охотник» будут объединены для выполнения широкого круга боевых задач.