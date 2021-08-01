Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 11:42
11:40
Общество
Amediateka представила русскоязычный трейлер спортивной драмы «Хилы»
11:39
Происшествия
Силовики задержали безработного петербуржца за стрельбу в магазине
11:38
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 августа, праздники, факты, люди
11:38
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Ленобласти
11:35
Шоу-бизнес
Елена Борщева спародировала расплакавшуюся из-за голубой крыши Бузову
11:31
Происшествия
«Употребляла алкоголь»: отдыхающие обнаружили труп женщины на пляже во Владивостоке
11:30
Происшествия
Пьяная женщина устроила смертельное ДТП в Свердловской области
11:30
Происшествия
Власти Турции сообщили о стабилизации ситуации с лесными пожарами в районе Бодрума
11:29
Происшествия
Пьяная автомобилистка устроила аварию с двумя погибшими в Свердловской области
11:27
Общество
Разруха и страх: нижегородцы вынуждены жить в полуразрушенных домах
Все новости

Храбрых подростков наградили за самостоятельное тушение лесного пожара под Тулой
Общество
Храбрых подростков наградили за самостоятельное тушение лесного пожара под Тулой
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области  / 

Тула, 1 августа. Отважные школьники из Тульской области получили награды от спасателей. Трое ребят самостоятельно потушили лесной пожар. Пламя бушевало неподалеку от их деревни. Мальчишки грамотно справились с огнем и не позволили ему подобраться к домам.

Умелые действия подростков оценили спасатели. ФАН подробно рассказывал о происшествии и решении сотрудников МЧС поощрить подростков за смелость при борьбе с огнем. Свое обещание они выполнили.

«Ребятам и их родителям вручили благодарственные грамоты главного управления МЧС России по Тульской области и памятные сувениры. Никита Федосов, Андрей Виноградов и Кирилл Царук тушили загоревшуюся траву, чтобы не допустить перехода огня на населенный пункт. Подростки в возрасте от 9 до 14 лет в своем поступке проявили не только гражданскую сознательность, но и знание правил безопасного поведения при тушении природного пожара», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ребята вспоминают, как увидели небольшое пламя в лесу. Они примчались к месту возгорания на велосипедах. Думали о деревьях и животных, которые могли погибнуть в огне. А получать дипломы в торжественной обстановке побаивались даже больше, чем самостоятельно тушить пожар.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Храбрых подростков наградили за самостоятельное тушение лесного пожара под Тулой
мчс тульская область мчс рф школьники награждение лесной пожар хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru