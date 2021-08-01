Храбрых подростков наградили за самостоятельное тушение лесного пожара под Тулой

Тула, 1 августа. Отважные школьники из Тульской области получили награды от спасателей. Трое ребят самостоятельно потушили лесной пожар. Пламя бушевало неподалеку от их деревни. Мальчишки грамотно справились с огнем и не позволили ему подобраться к домам.

Умелые действия подростков оценили спасатели. ФАН подробно рассказывал о происшествии и решении сотрудников МЧС поощрить подростков за смелость при борьбе с огнем. Свое обещание они выполнили.

«Ребятам и их родителям вручили благодарственные грамоты главного управления МЧС России по Тульской области и памятные сувениры. Никита Федосов, Андрей Виноградов и Кирилл Царук тушили загоревшуюся траву, чтобы не допустить перехода огня на населенный пункт. Подростки в возрасте от 9 до 14 лет в своем поступке проявили не только гражданскую сознательность, но и знание правил безопасного поведения при тушении природного пожара», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ребята вспоминают, как увидели небольшое пламя в лесу. Они примчались к месту возгорания на велосипедах. Думали о деревьях и животных, которые могли погибнуть в огне. А получать дипломы в торжественной обстановке побаивались даже больше, чем самостоятельно тушить пожар.