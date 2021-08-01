Эксперт Боровков спрогнозировал рост производства электрокаров в России

Москва, 1 августа. Электрическими к 2030 году будут около 10% производимых в РФ авто, уверен соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков.

Нарастить долю производства электрокаров до 10% возможно за счет реализации проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Это один из пяти проектов-маяков, целью которого является создание линейки электрических машин и транспорта на водородном топливном элементе, а также зарядную и заправочную инфраструктуру.

«Реализация проекта-маяка позволит достичь доли не менее 10% в общем объеме производства транспортных средств в РФ в 2030 году», — передает слова Боровкова РИА Новости.

Минимум 25 тысяч электрокаров будет выпущено в России к 2024 году, уверен эксперт. К этому моменту в стране будет построено порядка девяти тысяч зарядный станций, а к 2030 году их количество возрастет до 72 тысяч.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что электроавтомобили необходимо начинать собирать параллельно со строительством сопутствующей инфраструктуры в течение двух-трех лет. Это позволит сохранить экономическую выгоду и не дать иностранным фирмам перехватить российского потребителя.