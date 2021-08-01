Врач-онколог объяснил, какие родинки могут быть опасны

Москва, 1 августа. Любые родинки могут быть потенциально опасными. Следить за их изменениями необходимо, считает врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Людям с большим количеством родинок нужно быть особенно внимательными. Любое незначительное изменение должно насторожить. Если родинка начала шелушиться, поменяла цвет, размер или форму, лучше всего показать ее врачу. Если новообразование находится в неудобном месте и постоянно травмируется, правильнее будет его удалить, советует врач.

Стоит следить и за любыми изменениями на поверхности кожи. Появление покраснений, язв, шелушащихся участков может со временем перерасти в злокачественную опухоль, предупреждает Пылев.

Существуют неочевидные признаки рака кожи, считают онкологи. Любые долго не заживающие раны, особенно неизвестного происхождения, должны стать поводом для визита к врачу.