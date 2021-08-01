Житель Алтайского края сломал сожительнице нос после отказа показать телефон

Барнаул, 1 августа. Молодой человек избил возлюбленную из ревности. Теперь он подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Инцидент произошел в Алтайском крае. Местный житель избил свою сожительницу после того, как она отказалась показать ему переписки в социальных сетях.

Свидетелем происшествия стала односельчанка. Она смогла успокоить 24-летнего мужчину, а пострадавшую забрала к себе домой. Позже женщина оповестила участкового полиции о случившемся и вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшей перелом носа. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Тем временем похожий инцидент произошел в Тюмени, сообщал портал URA.RU. Вице-мисс города и ее подруг избил продавец сантехники.