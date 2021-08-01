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Потеря обоняния при коронавирусе может привести к деменции

  /   Обновлено: 01 августа 2021 10:29
Общество
Потеря обоняния при коронавирусе может привести к деменции
freepik.com  /  katemangostar

Москва, 1 августа. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, больше других рискуют столкнуться с развитием слабоумия, заявили ученые.

Пациенты, переболевшие COVID-19 часто жалуются на снижение концентрации внимания, рассеянность, забывчивость и «затуманенное» сознание. В связи с этим ученые решили проверить связь между потерей обоняния и остротой ума.

«Когнитивные расстройства после заражения встречаются у 50% респондентов независимо от возраста. Это позволяет думать, что потеря обоняния, которая сохраняется после болезни, может привести к деменции», — отметили ученые.

Люди, переносящие коронавирус в течение долгого времени — месяц и более — имеют признаки, характерные для затяжного течения болезни. Все, кто переболел так называемым «длинным ковидом», отмечают у себя повышенную раздражительность, быструю утомляемость, забывчивость, появление панических атак.

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слабоумие коронавирус COVID-19
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