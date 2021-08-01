Американские фехтовальщики устроили бойкот своему партнеру по команде на ОИ

Токио, 1 августа. Мужская сборная США по фехтованию устроила публичный протест в отношении своего партнера по команде Алена Хаджича на Олимпиаде в Токио.

Все члены команды вышли на приветствие своих соперников из Японии в розовых масках, в то время как Ханджич появился в черной. Спортсмен ранее обвинялся в домогательстве к трем разным женщинам. Инциденты случились в промежутке с 2013 по 2015 год. Позднее обвинения в адрес Ханджича не подтвердились и спортсмен отправился вместе с командой в Токио, сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что американец так и не провел ни одного боя. Весь поединок с участием сборной США он смотрел со скамейки запасных. Сами американцы уступили Японии в рамках 1/8 финала.

Ранее стало известно, что организационный комитет ОИ расследует случай употребления алкоголя спортсменами. После этого к виновникам будут приняты дисциплинарные меры.