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Бойцы ВСУ обстреляли из крупнокалиберного пулемета село Березовское в ЛНР

  /   Обновлено: 01 августа 2021 10:27
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из крупнокалиберного пулемета село Березовское в ЛНР
Народные новости  /  Яна Баша

Луганск, 1 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Согласно информации в представительстве ЛНР в СЦКК, украинские военные вели огонь по населенному пункту ЛНР Березовское, используя крупнокалиберный пулемет.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили о том, что подразделения ВСУ продолжают размещать боевую технику в жилых районах Донбасса.

Один из последних подобных случаев был зафиксирован разведкой оборонного ведомства ЛНР. По имеющимся данным, бронетехника украинской армии была обнаружена во дворе жилого дома в городе Попасная.

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ЛНР всу обстрелы
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