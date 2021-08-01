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Пожарные спасли троих человек из горящего дома во Владивостоке
Общество
Пожарные спасли троих человек из горящего дома во Владивостоке
Невские Новости

Владивосток, 1 августа. Пожар во Владивостоке застал врасплох жителей многоквартирного дома. Сотрудники МЧС боролись с пламенем полтора часа.

ЧП случилось в доме по улице Волкова. В подъезде на пятом этаже вспыхнул хозяйственный ящик. Едкий запах гари стремительно распространялся от объятых пламенем вещей. Жильцы немедленно вызвали экстренные службы.

Сотрудники МЧС бросились в квартиры и эвакуировали троих человек, еще пятерых вывели в целях безопасности. На ликвидацию огня ушло полтора часа. Пострадавших в результате пожара нет. Общая площадь горения составила пять квадратных метров. На пожар выезжали 23 спасателя.

Ранее трое подростков стали настоящими героями. Они спасли ребенка из горевшего дома в Красноярском крае.

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