Paramount перенесла выход «Большого красного пса Клиффорда» из-за нового штамма COVID-19

Калифорния, 1 августа. Компания Paramount отменила премьеру семейного фильма «Большой красный пес Клиффорд». Студия боится, что в кинотеатры попросту никто не придет из-за распространения COVID-19.

Релиз картины должен был состояться 17 сентября в американских кинотеатрах. Российская премьера была запланирована на 28 октября. Теперь даты выхода фильма «Большой красный пес Клиффорд» неизвестны. Кинокомпания Paramount перенесла релиз на неопределенный срок. В пресс-службе студии пояснили, что будут ждать более удачного времени для премьеры.

Руководство Paramount посчитало, что семьи с детьми не придут в кинотеатры из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает портал Deadline. В кинокомпании уверены, кассовые сборы картины будут куда выше, если зрители с детьми смогут спокойно посещать кинотеатры.

Семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд» — это вольная экранизация книги Нормана Бридвелла. В центре сюжета школьница Эмили, которая однажды подбирает на улице щенка с красной шерстью. Девочка бе ума от питомца и мечтает, чтобы он вырос смелым и большим псом. Желание Эмили исполняется — щенок превращается в трехметровую собаку, которая не дает соскучиться ни одному члену семьи Эмили.

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