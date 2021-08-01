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Paramount перенесла выход «Большого красного пса Клиффорда» из-за нового штамма COVID-19
Общество
Paramount перенесла выход «Большого красного пса Клиффорда» из-за нового штамма COVID-19
Кадр из фильма «Большой красный пёс клиффорд»

Калифорния, 1 августа. Компания Paramount отменила премьеру семейного фильма «Большой красный пес Клиффорд». Студия боится, что в кинотеатры попросту никто не придет из-за распространения COVID-19.

Релиз картины должен был состояться 17 сентября в американских кинотеатрах. Российская премьера была запланирована на 28 октября. Теперь даты выхода фильма «Большой красный пес Клиффорд» неизвестны. Кинокомпания Paramount перенесла релиз на неопределенный срок. В пресс-службе студии пояснили, что будут ждать более удачного времени для премьеры.

Руководство Paramount посчитало, что семьи с детьми не придут в кинотеатры из-за распространения нового штамма коронавируса, сообщает портал Deadline. В кинокомпании уверены, кассовые сборы картины будут куда выше, если зрители с детьми смогут спокойно посещать кинотеатры.

Семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд» — это вольная экранизация книги Нормана Бридвелла. В центре сюжета школьница Эмили, которая однажды подбирает на улице щенка с красной шерстью. Девочка бе ума от питомца и мечтает, чтобы он вырос смелым и большим псом. Желание Эмили исполняется — щенок превращается в трехметровую собаку, которая не дает соскучиться ни одному члену семьи Эмили.

Ранее голливудская киностудия Universal Pictures представила первый трейлер предстоящего фильма «Дом Gucci». Режиссером ленты стал известный американский режиссер Ридли Скотт.

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кино фильмы Paramount большой красный пес клиффорд
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