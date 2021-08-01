Многодетная мать погибла после нападения стаи питбулей в Бразилии

Бразилиа, 1 августа. Жительница Бразилии скончалась после нападения шести питбулей. Трагедия произошла в городе Биригуи, сообщает издание Daily Star.

Женщина находилась в гостях у своего возлюбленного, который трудился на местной ферме. Пара возвращалась из пиццерии, когда на них напала стая бойцовских собак.

Мужчине удалось отбиться от животных и забежать в дом. Пока он пытался позвать кого-нибудь на помощь, питбули растерзали женщину. Мать троих детей скончалась от серьезных повреждений.

Приятель погибшей также получил ранения. Его доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

Собак вернули обратно в вольеры. Питбули находятся под присмотром хозяина. Решается вопрос о дальнейшей судьбе животных.