Подруга Аланы Мамаевой оказалась новой любовницей ее бывшего мужа

Москва, 1 августа. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева, модель и блогер Алана Мамаева рассказала, с кем ее экс-супруг закрутил роман после их расставания.

Экс-супруга игрока «Ростова» сообщила в Instagram Stories, что новой любовницей Мамаева оказалась ее подруга — блогер Надежда Санько. По словам Мамаевой, именно эта женщина посоветовала ей обратиться к юристу Екатерине Гордон. Кроме того, Санько знала, что футболист выселяет бывшую жену с детьми из квартиры.

«Я тебе все рассказывала, ты все знала. И не надо говорить, что мы были не подруги», — обратилась модель в слезах к новой избраннице футболиста.

Мамаева утверждает, что ее соперница была замужем за чеченцем и приняла ислам. Кроме того, у Санько есть ребенок. Модель назвала отношения бывшего мужа и подруги ножом в спину от обоих.

Экс-супруга футболиста уверена, что именно влиянием новой избранницы объясняются некоторые странные поступки ее бывшего мужа. По мнению Мамаевой, Санько рассчитывает, что игрок «Ростова» будет покупать ей дорогие автомобили и бриллианты.

«Так бабла хочешь, что не знаешь, куда засунуться», — обратилась к уже бывшей подруге модель.

Алана Мамаева ранее обнародовала записку, которую отправил ей экс-супруг, когда находился в тюрьме. Она назвала футболиста предателем, поскольку он не сдержал свои обещания.