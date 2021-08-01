«Нафтогаз Украины» исключил вариант закупок российского газа

Киев, 1 августа. Вариант закупок газа из России не рассматривается, сообщил глава правления компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По словам Витренко, в этом вопросе компания имеет «четкую позицию», закупки российского газа вообще не рассматриваются. В принципе «Нафтогаз» рассчитывает на то, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Объем добычи ресурса в стране составляет 20 млрд кубометров в год, а вся страна за это время потребляет порядка 30 млрд кубометров. Следовательно, 10 млрд кубометров ресурса — это поставки из-за границы.

«Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую», — отметил глава правления компании.

Стране необходимо добывать больше газа, чем используют все потребители. Также нужно сократить неэффективное потребление топлива. Например, одним из самых проблемных секторов в этом вопросе является централизованное теплоснабжение.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон ранее заявил, что компания анализирует возможность прекращения «Газпромом» транспортировки газа в ЕС через Украину. Российская сторона может самостоятельно демонтировать трубы на своей территории, чтобы перекрыть возможности транзита в дальнейшем, цитирует его INFOX.

Между тем жителей Украины ожидает подорожание услуг ЖКХ на 70%, предупредил депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец. Дело в том, что в преддверии отопительного сезона могут начаться веерные отключения и существенный рост цен на энергоносители.