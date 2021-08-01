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Объяснена способность хронической боли влиять на психику человека

  /   Обновлено: 01 августа 2021 10:19
Наука
Объяснена способность хронической боли влиять на психику человека
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Сидней, 1 августа. Склонность человека к тревоге и депрессивному синдрому объясняется сбоем работы головного мозга, отметили ученые.

Проблема хронических болей знакома примерно каждому десятому человеку в мире. В некоторых регионах Земли они наблюдаются у каждого четвертого.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) имеет важную роль в передаче сигналов в мозгу. Ее функция заключается в сдерживании активности во всей нервной системе. При балансе со стимулирующим нейротрансмиттером глутаматом сигнальная система гарантирует, что эмоции поддержат человека без провоцирования лишнего стресса.

Проведенные на животных исследования указали на значительные различия уровней глутамата. Вещество активизируется в медиальной области префронтальной коры во время хронической боли. Такая же ситуация наблюдается у людей, подверженных такой проблеме. При этом подтвердить точную связь между болезненными ощущениями и переменами в психологическом состоянии еще не удалось.

В то же время исследование австралийских ученых из Университета Нового Южного Уэльса показало, что продолжающаяся боль связана со снижением уровня ГАМК, а также эмоциональными реакциями, мыслями и действиями. Специалисты отметили: хронические боли влияют на нарушения сна, повышенный стресс, депрессивный синдром, чувство вины и тревогу. Результаты научной работы опубликованы в European Journal of Pain.

Также стало известно, что ряд продуктов могут обеспечить профилактику когнитивных расстройств. В их числе апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши.

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