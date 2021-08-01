Россиянам советуют проверять долги в базе ФССП перед выездом за рубеж

Москва, 1 августа. Каждый шестой россиянин имеет задолженность по кредиту свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей. Этот может стать препятствием для выезда за границу.

Соответствующие сведение предоставил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Однако иногда складывается ситуация, когда задолженность уже достигла больших размеров, а пристав не выносит запрет на выезд. Это происходит потому, что такие решения обычно принимаются по требованию взыскателя, а он не всегда идет на подобные меры, объясняет источник ФАН в Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы избежать проблем, лучше за 10–14 дней до планируемой поездки за рубеж проверить сведения о себе в базе ФССП. Особенно это касается граждан, которые доподлинно знают о своей задолженности. Если там есть постановление о запрете выезда, путешествие придется отменить, если нет — дорога открыта.

В любом случае для россиян остаются открытыми сотни направлений для поездок по России. Для тех, кто хочет совершить бюджетное путешествие на поезде, составлена подборка маршрутов.