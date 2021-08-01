Спутниковое исследование помогло ученым объяснить феномен свечения воды в океане

Денвер, 1 августа. Группе американских ученых удалось разгадать тайну появления устрашающих пятен светящейся воды в океане.

Специально для исследования ученые привлекли два метеорологических спутника. Приспособления оснастили специальными датчиками, которые могут улавливать источники излучения при различной освещенности. По итогам исследования они написали статью в Scientific Report.

«"Молочные моря» резонируют с муссонами в Индийском океане. Они вызывают прохладные апвеллинги обогащенной питательными веществами воды», — отметили ученые.

Согласно их данным, подобной связи на территории Приморского континента нет. Это значит, что подъем питательных веществ там обеспечивает другой процесс, добавили они.

Не так давно американские ученые заявили о существовании гидрогематита. Они не исключили, что это соединение может существовать на Марсе.