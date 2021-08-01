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Супругу звезды «Великолепного века» грозит до 18 лет тюрьмы за финансовые махинации
Шоу-бизнес
Супругу звезды «Великолепного века» грозит до 18 лет тюрьмы за финансовые махинации
instagram.com  /  @pelinkarahan

Анкара, 1 августа. Семья турецкой актрисы Пелин Карахан оказалась в центре скандала. Местные правоохранители уверены, что муж звезды сериала «Великолепный век» замешан в финансовых махинациях.

Супруг актрисы — бизнесмен Бедри Гюнтай — является совладельцем компании Yenigün Cleaning and Service. В 2019 году фирма поставила большую партию духов в Турцию. По крайней мере, так говорится в документах компании Бедри Гюнтая. Однако, как утверждают местные следователи, никакой поставки не было. Правоохранительные органы выяснили, что фирма просто скопировала чужие экспортные декларации, чтобы получить деньги от государства в виде НДС. Так, Yenigün Cleaning and Service получила возмещение от Турции в размере 3,7 миллиона лир.

Следователи не сомневаются, что владельцы фирмы специально придумали эту махинацию, чтобы обманным путем получить деньги от государства. Обвинения выдвинуты против семи человек, в числе которых и муж звезды сериала «Великолепный век». Супруг актрисы отрицает свою вину. В беседе с местными СМИ он даже назвал выдвинутые обвинения «оскорбительными» для него и компании.

«Выставленные счета-фактуры не включены в мои бухгалтерские записи. Как компания, где работает более 4000 человек и которая выставляет счета на сумму около 20 миллионов турецких лир каждый месяц, для нас нелогично браться за такую ​​работу», — заявил Бедри Гюнтай корреспонденту Hurriyet.

Турецкая актриса продолжает поддерживать мужа, несмотря на громкий скандал. В соцсетях она регулярно пишет, как любит супруга и демонстрирует семейную идиллию. Фанаты Пелин Карахан не раз отмечали, что она ведет очень роскошный образ жизни, хотя на экранах появляется крайне редко.

В конце июля еще одна звезда «Великолепного века» Гезде Туркер сыграла пышную свадьбу в одном из курортных городов Турции. Вечеринка получилась веселой и очень колоритной.

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