Саратовские спасатели помогли застрявшей посреди поля в авто семье

Саратов, 1 августа. Сотрудники службы спасения по Саратовской области эвакуировали мужчину и трех детей в возрасте 5, 9 и 14 лет из автомобиля, который застрял в Романовском районе.

Местный житель на автомобиле ВАЗ-2112 с тремя детьми застряли в грязи. Мужчина долгое время пытался самостоятельно привести в движение машину, а когда стемнело, обратился за помощью в экстренные службы.

Спасатели на своей машине доставили семью до ближайшего населенного пункта. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сотрудники МЧС эвакуировали с Мшинского болота в Ленобласти мужчину с укусом гадюки.