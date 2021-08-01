Пять человек пострадали во время перестрелки в Индианаполисе

Индианаполис, 1 августа. Минимум пять человек получили ранения в результате стрельбы на парковке в Индианаполисе.

Инцидент произошел на парковке возле похоронного бюро в Индианаполисе, штат Индиана. В момент стрельбы в здании проходила служба, сообщают сотрудники полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили троих пострадавших, среди которых была четырехлетняя девочка. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже полицейские уведомили о еще двух потерпевших — их также доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

По данным полиции, во время похоронной процессии к парковке подошел неизвестный мужчина. Завязалась ссора, которая закончилась стрельбой. Ведется расследование. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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