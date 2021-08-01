Азаров сравнил печенье Байдена для Тихановской со сребрениками Иуды

Киев, 1 августа. Американцы угощают печеньем предателей, которые готовы за 30 сребреников Иуды продать национальные интересы своей страны, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее встретилась с американским лидером Джо Байденом в его резиденции. Во время переговоров глава Белого дома решил угостить противницу белорусской власти печеньем.

«Фирменное угощение от американцев для всех предателей, которые готовы за 30 сребреников продать национальные интересы своего государства и ввергнуть свою страну в пучину войны, распрей и экономического упадка», — написал Азаров в Telegram.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец ранее заявил, что Байден совершил ошибку, когда передал Тихановской печенье. По его мнению, таким жестом президент США показал всему миру деградацию внешнеполитической стратегии Вашингтона.