Авиация ВВО сбросила более 60 тонн воды на очаги возгорания в лесах Якутии

Якутск, 1 августа. Экипажи вертолетов Восточного военного округа принимают участие в тушении лесных пожаров, которые бушуют в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипажи вертолетов совершили более 12 вылетов, осуществив сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров.

«Всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии совершено около 170 вылетов и сброшено более 830 тонн воды», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Якутии были ликвидированы три лесных пожара на площади более 57 тысяч гектаров, локализовано девять возгораний площадью 50 тысяч гектаров.