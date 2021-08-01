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Тимати попросил экс-возлюбленную Решетову выслать ему список подходящих девушек
Шоу-бизнес
Тимати попросил экс-возлюбленную Решетову выслать ему список подходящих девушек
instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 1 августа. Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, попросил у своей экс-возлюбленной, модели Анастасии Решетовой, перечень девушек, которые могли бы ему подойти,

Бывшая избранница основателя лейбла Black Star пообщалась с подписчиками в Instagram Stories. Кто-то из поклонников утонил у Решетовой, когда она отпустит экс-возлюбленного.

«А с чего вы взяли, что я кого-то не отпускаю?» — спросила в ответ модель.

По словам знаменитости, иногда она даже оценивает других девушек и думает, кто из них подошел бы Тимати. Сама же Решетова, по ее словам, отпустила бывшего возлюбленного еще год назад.

Рэпер не оставил без внимания признание модели. Он разместил ответ экс-избранницы у себя в Stories и оставил свой комментарий.

«Подборку кидай в директ, есть жи», — написал Юнусов, добавив к сообщению смеющийся смайлик.

После расставания с Решетовой Тимати принял участие в шоу «Холостяк», в котором девушки боролись за его сердце. Победительницей проекта стала Екатерина Сафарова.

Поклонники предполагают, что отношения рэпера с девушкой не продлились долго, однако ни Юнусов, ни Сафарова пока не подтвердили информацию о расставании. Победительницу «Холостяка» даже заподозрили в романе с братом Тимати.

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тимати звезды решетова
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