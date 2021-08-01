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Ученые обнаружили фактор, который помог птицам пережить динозавров

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:50
Наука
Ученые обнаружили фактор, который помог птицам пережить динозавров
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Елизавета Акимова

Вашингтон, 1 августа. Американские ученые выдвинули теорию о том, каким образом птицам удалось пережить динозавров. Ранее считалось, что основным фактором был малый размер тела.

Специалисты исследовали недавно обнаруженные останки ихтиорниса — древнего предка современных птиц, который жил в позднемеловую эру. Результаты работы позволили подвергнуть сомнению теорию о выживании птиц. Исследование опубликовано в Science Advances.

Череп ихтиорниса обнаружили недавно, его возраст составляет около 70 млн лет. Предположительно, это была зубастая морская птица, похожая на современных чаек. Исследование показало, что мозг предков птиц значительно отличался по строению от мозга динозавров. Ученые допустили, что древние птицы получили дополнительный функционал зрительной системы. Именно это помогло им выжить в катастрофе, которая привела к вымиранию динозавров. Некоторые особенности нервной системы достались по наследству современным пернатым.

Палеонтологи установили, что летающие ящеры — птерозавры — могли подниматься на крыло практически с самого рождения. Плечевые кости новорожденных были весьма крепкими, что позволяло им активно двигать крыльями, а значит, летать.

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археология птицы динозавры
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