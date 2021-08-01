Более 10 человек попали в больницу после массового ДТП в Германии

Берлин, 1 августа. Минимум 17 человек получили ранения разной степени тяжести в результате двух ДТП на одной из германских трасс. Все пострадавшие госпитализированы.

Массовая авария произошла накануне вечером на трассе А31 недалеко от города Дорстен. У двигавшегося по трассе автомобиля лопнула шина, в результате чего он выехал на встречную полосу и ударился об ограждение. Из-за столкновения машину вынесло на правую полосу, где водитель столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Спустя 20 минут произошла вторая авария. Один из водителей попытался объехать образовавшийся после предыдущего инцидента затор, но не справился с управлением и столкнулся с машиной на встречной полосе — автомобиль перевернулся на крышу. Пострадали еще девять человек.

Минувшей ночью в Московской области на Киевском шоссе произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила пешехода в районе Селятино. Он шел по проезжей части, сообщает сайт 360tv.ru.