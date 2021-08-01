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Иордания отложила открытие КПП на границе с Сирией

  /   Обновлено: 01 августа 2021 12:07
Весь мир
Иордания отложила открытие КПП на границе с Сирией
ТАСС  /  Omar Akour / AP

Амман, 1 августа. Открытие КПП «Джабер» для торговых и пассажирских перевозок между Иорданией и Сирией будет перенесено. Такое решение было принято в связи с обострением обстановки в провинции Деръа.

Источник в правительстве королевства добавил, что переход будет открыт, однако несколько позже — после восстановления безопасности и создания «соответствующих условий».

Ранее глава иорданского МВД Мазен аль-Фарайя сообщал, что по указанию премьер-министра Бишера аль-Хасауна с 1 августа пункт пропуска должен был начать работу в полном объеме.

Решение о его открытии глава иорданского правительства принял после посещения КПП и обсуждения технических и административных договоренностей с официальными лицами Дамаска.

Помимо этого, будет принят ряда мер, которые значительно увеличат пропускную способность погранперехода. В их числе разрешения на транзит товаров по иорданской территории в другие страны без сопровождения и проезд граждан королевства через границу без предварительного уведомления министерства внутренних дел.

Иордания отложила открытие КПП на границе с Сирией
ТАСС  / Omar Akour / AP

КПП «Джабер» практически не функционировал почти 10 лет из-за продолжающихся боевых действий в Сирии, а впоследствии — пандемии коронавируса.

Первые ограничения были введены с началом беспорядков в Деръа, а в апреле 2015 года Иордания полностью закрыла переход после резкого обострения обстановки в сирийском пограничном городе Насиб, который был захвачен боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Частичное возобновление работы КПП «Джабер» произошло в 2018-м после того, как успешные действия сирийских войск и активная деятельность по достижению перемирия привели к стабилизации обстановки на юге республики. Однако с началом пандемии в 2020 году движение вновь было прекращено за исключением нескольких коротких периодов.

Единственным функционирующим пограничным переходом оставался «Насиб», который имел критически важное значение для торговцев из Иордании, Сирии и Ливана.

По мнению аналитика Амера Сабайлеха, последние попытки сближения Иордании с Сирией вызваны разочарованием Аммана из-за неспособности международного сообщества разрешить продолжающийся кризис в соседней стране. Это отражается и на обстановке в королевстве, где сейчас, по официальным данным, проживает уже около 650 000 сирийских беженцев.

Предпринимаемые Дамаском и его союзниками усилия по восстановлению порядка в республике заставляют надеяться на то, что вскоре пограничный переход между странами все же возобновит работу. Иордания заинтересована в развитии регионального сотрудничества, а послевоенное возрождение Сирии создает пространство для взаимовыгодного партнерства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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