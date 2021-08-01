Археологи доказали, что предки людей пользовались огнем 400 тысяч лет назад

Амстердам, 1 августа. Специалисты из Нидерландов доказали, что древние предки людей — гоминиды — пользовались огнем 400 тыс. лет назад. Они передавали эти знания друг другу как в современных соцсетях.

Археологи установили, что задолго до появления Человека разумного африканские племена Homo делились между собой информацией о способах добычи огня и областях, где можно его использовать. В доисторической «социальной сети» также были данные о том, как его поддерживать.

Все это происходило 400 тыс. лет назад. Выводы об этом археологи сделали посредством раскопок кострищ. Уголь изучили и пришли к выводу, что добывать огонь начали почти одновременно на всей территории Африки.

Группа археологов на окраине Касабланки обнаружила древнейшее орудие труда. Датирование установило, что ему около 1,3 млн лет. Это открытие означает, что изготавливать орудия труда стали на несколько сот тысячелетий ранее, чем предполагали ученые. Археологи назвали это «хронологическим отскоком» и предрекли обширные дебаты на эту тему.