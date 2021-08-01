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Инфекционист рассказал о способе снизить риск заражения COVID-19

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:43
Общество
Инфекционист рассказал о способе снизить риск заражения COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 1 августа. Способ сократить распространение коронавирусной инфекции между родственниками назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Коронавирусная инфекция по-прежнему является крайне опасным заболеванием. В случае если в семье есть хотя бы один привитый человек, он в три раза снижает риск заражения COVID-19 для других родственников, отметил он.

«Привитые выделяют намного меньше вируса», — цитируют его РИА Новости.

Вакцинация на сегодняшний день является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от центра Чумакова. Зарегистрироваться на прививку можно через портал «Госуслуги» или же в регистратуре поликлиники.

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коронавирус COVID-19 тимаков
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