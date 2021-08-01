Бойцы ЗВО отправятся в Мехико для участия в параде ко Дню независимости Мексики

Санкт-Петербург, 1 августа. Военнослужащие батальона почетного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа посетят Мексику для участия в военном параде.

Как рассказали в пресс-службе ЗВО, торжественное шествие будет проходить в Мехико по случаю дня независимости страны. Парад состоится 16 сентября.

«Почетный караул покорит сердца мексиканцев, где состоится военный парад, посвященный Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих», — указывается в сообщении.

При этом российские военнослужащие будут принимать участие в мексиканском параде уже в десятый раз. Также бойцы Преображенского полка посетят Словению и Южную Осетию.

Ранее в Петербурге состоялся масштабный парад ко Дню Военно-морского флота, который показал силу и мощь российского ВМФ.