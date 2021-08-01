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Самую древнюю окаменелую губку возрастом 890 млн лет нашли в Канаде
Наука
Самую древнюю окаменелую губку возрастом 890 млн лет нашли в Канаде
wikipedia.org  /  Bernard DUPONT / CC BY-SA 2.0

Торонто, 1 августа. Палеонтологи нашли на территории Канады древнюю окаменелость многоклеточного животного. Ею оказалась морская губка. Это самая древняя находка за всю историю подобных открытий.

Необычность открытия в том, что возраст многоклеточных, по мнению ученых, не превышает 635 млн лет. Теперь им придется изменить свою точку зрения. Обнаружила окаменелость палеонтолог Элизабет Тернер. Она занималась изучением рифов на северо-западе Канады. Сами рифы образованы бактериями и состоят из карбоната кальция.

Ученая обнаружила на одном из рифов трубчатый скелет, покрытый кальцием. Им оказалась древняя окаменевшая морская губка. Тернер считает, что эти многоклеточные могли появиться задолго до того, как кислорода на Земле стало достаточно для других животных.

Чешские палеонтологи нашли окаменелость древнего животного трилобита. Эти морские обитатели существовали на Земле 500 млн лет назад, до эпохи динозавров.

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