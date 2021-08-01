Кабмин одобрил расширение границ ТОР в двух регионах

Москва, 1 августа. Правительство РФ одобрило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР), находящихся в Приморском крае и Еврейской автономной области (ЕАО).

Изменения касаются ТОР «Михайловский» и «Нефтехимический», расположенных в Приморье, и ТОР «Амуро-Хинганская» из ЕАО. Постановление об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Он необходим для загрузки мощностей завода минеральных удобрений, строящегося на территории опережающего развития. Планируется, что на предприятии будет создано более 1 500 рабочих мест», — уточняет правительство свое решение в отношении ТОР «Нефтехимический.

Статус территории опережающего развития дает ей возможность стимулировать приоритетные области региональной экономики и привлекать новых инвесторов. Это служит росту благосостояния местного населения.

Другой мерой поддержки российских граждан стало решение кабмина о досрочном начале школьных выплат на школьников. Их старт перенесен на 2 августа.