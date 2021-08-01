Бузова призвала своих фанатов «кайфовать», а они посоветовали ей наконец-то завести детей

Москва, 1 августа. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова в соцсети призвала фанатов наслаждаться жизнью. Поклонники же напророчили певице судьбу старой девы, если она и дальше будет «просто кайфовать».

Исполнительница хита «Мало половин» частенько сталкивается с хейтерами и критикой в свой адрес. Пользователи Сети резко высказываются не только о певческом таланте Бузовой, но и о ее внешнем виде. Сама звезда «Дома-2» предпочитает не обращать внимание на злопыхателей, считая что фанатов у нее гораздо больше. Однако даже преданные поклонники устали от однообразных постов и снимков в Instagram-аккаунте артистки.

На днях Ольга Бузова опубликовала очередные снимки в бикини. В подписи она обратилась к подписчикам и призвала их наслаждаться каждым днем жизни и просто «кайфовать». В комментариях фанаты заявили, что им надоело видеть изо дня в день голые ягодицы и кривляния звезды перед камерой. По мнению поклонников, стремление Бузовой к кайфу уже напоминает паранойю.

Фанаты отметили, что такими темпами 35-летняя певица останется совсем одна. Они попросили артистку наконец-то задумать о своем будущем — ведь ей пора уже остепениться и завести семью.

«Для меня кайф, когда мои дети рядом так же в воде плескаются… а одной как-то не фонтан»; «Жалко на тебя смотреть! Время идет и скоро уже не получится раздеваться перед камерой!»; «Оля, ты уже всем надоела со своим «кайфом». Одно и тоже каждый день!» — написали фолловеры.

Припомнили фанаты Бузовой и слова ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Спортсмен не так давно рассказал, что развелся со звездой «Дома-2», поскольку та не хотела заводить детей. По словам Тарасова, он всегда мечтал о крепкой и большой семье, а у певицы на уме была только карьера.