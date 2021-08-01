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Генетики из России и США создали семена подсолнечника под нужды производителя
Наука
Генетики из России и США создали семена подсолнечника под нужды производителя
pixabay.com

Москва, 1 августа. Ученые из Сколтеха и Университета Южной Калифорнии вырастили семена подсолнечника с отличными продовольственными и промышленными свойствами.

Специалисты научились контролировать состав жиров и кислот в будущей масличной культуре. В ходе исследования российские и американские ученые изучили 601 линию культурного подсолнечника. В этом им помог биоинформатический анализ. Таким способом они нашли регулирующий жирнокислотный состав масла.

Благодаря разработке ученых специалисты смогут высаживать подсолнечник, исходя из разных запросов производителей. К тому же он сможет расти в разных природных условиях. По итогу производители получат масло для совершенно разных целей.

Некоторые виды масла не следует хранить в холодильнике. Например, оливковое, отмечают специалисты. В противном случае его цвет и консистенция изменятся. Именно поэтому лучше выбрать другое место для хранения оливкового масла.

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генетика семена подсолнечник
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