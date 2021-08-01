Фонтан из нефти забил в венесуэльской провинции Зулиа

Каракас, 1 августа. Нефть бьет из-под земли в Венесуэле. Спасатели выехали на место происшествия.

ЧП случилось в провинции Зулиа. Там произошел разрыв нефтепровода, в результате чего из-под земли забил фонтан с вязкой жидкостью. Она поднялась вверх на десятки метров. Видео с инцидентом сняли местные жители.

Пока нет данных о погибших и пострадавших.

На днях мощный взрыв прогремел на немецком химическом заводе. Власти предупредили местных жителей об опасности нахождения на улице. Людей попросили закрыть окна и двери из-за возможной утечки газа.