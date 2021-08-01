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Просроченные задолженности помешают многим россиянам выехать за границу

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:58
Экономика
Просроченные задолженности помешают многим россиянам выехать за границу
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 августа. Число россиян, которые могут столкнуться со сложностями при выезде за границу, достигло 7,2 млн человек. Причина — большая просроченная задолженность.

В категорию потенциально невыездных входят граждане, у которых имеется просрочка по долгу свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. То есть каждый шестой заемщик не сможет покинуть страну при условии, если кредитор получит судебное решение, пояснил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Банк России осенью может ужесточить требования финансовым организациям по выдаче необеспеченных кредитов. Речь идет о повышении макропруденциальных надбавок.

Правительство РФ ранее приняло законопроект, разрешающий изымать загранпаспорта у должников. Судебные приставы наделяются этим правом, чтобы получать залоговое имущество, пишет INFOX.

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