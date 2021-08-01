Военные альпинисты замкнули «Эльбрусское кольцо» после шестидневного марша

Ростов-на-Дону, 1 августа. Участники всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» завершили шестидневный марш вокруг горы Эльбрус в рамках Армейских международных игр.

В конкурсе приняли участие высокогорные подразделения Минобороны РФ, Росгвардии и Федеральной службы охраны. Они преодолели 100 километров горной местности, а также выполнили семь специальных заданий конкурса.

«Военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных сил РФ, Федеральной службы охраны и Росгвардии замкнули кольцо вокруг горы Эльбрус и завершили шестидневный марш в рамках всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что в соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих высокогорных подразделений в составе девяти команд.

Накануне российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх. На одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в рамках АрМИ-2021 пройдут конкурсы «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда».