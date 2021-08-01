Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 10:06
10:04
Шоу-бизнес
Супругу звезды «Великолепного века» грозит до 18 лет тюрьмы за финансовые махинации
10:03
Весь мир
Власти Турции выделили 6 млн долларов на устранение ущерба от лесных пожаров
10:03
Общество
Саратовские спасатели помогли застрявшей посреди поля в авто семье
10:01
Происшествия
Пять человек пострадали во время перестрелки в Индианаполисе
09:58
Политика
Азаров сравнил печенье Байдена для Тихановской с сребрениками Иуды
09:52
Армия
Авиация ВВО сбросила более 60 тонн воды на очаги возгорания в лесах Якутии
09:51
Общество
Синоптик пообещал петербуржцам ливни и грозы 1 августа
09:51
Шоу-бизнес
Тимати попросил экс-возлюбленную Решетову выслать ему список подходящих девушек
09:50
Наука
Ученые обнаружили фактор, который помог птицам пережить динозавров
09:48
Происшествия
Более 10 человек попали в больницу после массового ДТП в Германии
Все новости

Военные альпинисты замкнули «Эльбрусское кольцо» после шестидневного марша

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:24
Армия
Военные альпинисты замкнули «Эльбрусское кольцо» после шестидневного марша
pixabay.com

Ростов-на-Дону, 1 августа. Участники всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» завершили шестидневный марш вокруг горы Эльбрус в рамках Армейских международных игр.

В конкурсе приняли участие высокогорные подразделения Минобороны РФ, Росгвардии и Федеральной службы охраны. Они преодолели 100 километров горной местности, а также выполнили семь специальных заданий конкурса.

«Военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных сил РФ, Федеральной службы охраны и Росгвардии замкнули кольцо вокруг горы Эльбрус и завершили шестидневный марш в рамках всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что в соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих высокогорных подразделений в составе девяти команд.

Накануне российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх. На одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в рамках АрМИ-2021 пройдут конкурсы «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военные альпинисты замкнули «Эльбрусское кольцо» после шестидневного марша
россия минобороны рф арми-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru