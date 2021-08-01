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Появление новых видов COVID-19 в мире связали с отменой ограничений
Общество
Появление новых видов COVID-19 в мире связали с отменой ограничений
pixabay.com

Вена, 1 августа. Главную причину, по которой в природе появляются новые вариации коронавирусной инфекции, установили ученые из Австрии.

Группа ученых из Австрийского института науки и технологии построили модель, которая описывает динамику инфицирования людей коронавирусом. Это было сделано специально для понимания того, исчезнет ли новый штамм COVID-19 или останется в природе. Итоги исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Вероятность возникновения устойчивого вируса зависит от доли вакцинированного населения и порогового количества инфицированных, после которого начинается вспышка», — отметили ученые.

По их словам, замедлить появление нового штамма коронавируса можно при условии уменьшения скорости распространения вируса в популяции. Сделать это можно с помощью эпидемиологических ограничений — введя маски, перчатки и социальную дистанцию. Главное условие, по словам исследователей, заключается в том, чтобы не отменять ограничения до полной победы над болезнью.

Специалисты издания Daily Mail заявили, что появились доказательства того, что COVID-19 превращается в более легкое заболевание. Это касается тех, кто заболевает коронавирусов во второй раз. У таких пациентов меньше выражены симптомы, организм испытывает более низкую вирусную нагрузку. Такие данные были получены после исследования около 20 тыс. жителей Британии.

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