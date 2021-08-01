Президент ОКР сообщил, что в сборной России нет случаев заражения коронавирусом

Токио, 1 августа. В российской сборной на Олимпиаде в Токио не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, экватор Игр уже пересечен. Отсутствие зараженных коронавирусом в российской команде является особым предметом для гордости, отметил Поздняков.

«Это значит, что вся наша делегация, все наши спортсмены продолжают участие в Олимпиаде», — пояснил президент ОКР на пресс-конференции.

Летние Игры в Токио должны были состояться в 2020 году, однако их перенесли из-за пандемии. Церемония открытия Олимпиады прошла 23 июля, а соревнования продлятся до 8 августа. Масштабное спортивное мероприятие проводят с жесткими ограничениями. Например, болельщикам не разрешили наблюдать за атлетами с трибун.

Россияне выступают на Играх под аббревиатурой ROC — Российский Олимпийский комитет. Дрессировщик Эдгард Запашный порадовался, что, несмотря на трудности, спортсмены из России показывают на Олимпиаде достаточно высокий уровень.