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Один человек погиб при взрыве бытового газа на предприятии в Ташкенте

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:24
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа на предприятии в Ташкенте
Невские Новости  /  Александра Лашко

Ташкент, 1 августа. Спасательные службы сообщают также о том, что еще три человека были госпитализированы в результате ЧП.

Стало известно о гибели одного человека после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте. Кроме того, врачи госпитализировали еще троих людей, которые в результате случившегося получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел на территории Сергелийского района Ташкента. Сообщается, что в складском помещении одного из предприятий произошла вспышка газовоздушной смеси.

Еще один взрыв произошел в Тверской области. В результате случившегося погиб один человек.

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