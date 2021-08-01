Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Греции

Кос, 1 августа. Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Греции. Эпицентр располагался в 60 км от острова Кос.

Геологическая служба США сообщила, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.

Эпицентр находился на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море. Там проживает около 19 тыс. человек. Очаг зафиксирован на глубине 11 км. Информация об угрозе цунами не поступала. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

На днях сильнейшее за полвека землетрясение произошло на Аляске, сообщал портал A42.RU. Оно привело к небольшому цунами, которое обрушилось на залив Аляска, западное побережье Гавайских островов и США.