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Регулирование выдачи ипотеки ужесточили в России с 1 августа

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:50
Экономика
Регулирование выдачи ипотеки ужесточили в России с 1 августа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 августа. Выдачу ипотеки с первоначальным взносом в размере 15–20% от стоимости жилья ужесточил Банк России.

Надбавки по коэффициентам риска по жилищным кредитам, оформленным с 1 августа, повышены до 50–100% в зависимости от долговой нагрузки клиента. Данная мера обусловлена увеличением доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке. Показатель с 24% во втором квартале 2020 года вырос до 45% в первом квартале 2021 года. На вторичном рынке — с 30% до 33% за аналогичный период.

С повышением надбавок стимулы банков наращивать кредитование за счет выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом снизятся. Кроме того, финансовые организации смогут быстрее восстанавливать буфер по жилищным ссудам, благодаря чему их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям получит поддержку, уверен регулятор.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) ранее отметили, что размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос до 78,2 тысячи рублей. Комфортным считается соотношение платежей к доходам граждан на уровне 1/3.

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